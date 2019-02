Efter beskedet om poetens död ljöd frågan över internet: "Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?" Det är slut­raden i en av Mary Olivers mest kända dikter, "The summer day" ur samlingen "House of light" (1990), och den har även långt innan ­Olivers nyliga bortgång citerats flitigt i sociala medier och inspirerande mem. Mary Olivers uppfordrande undran är en dubbel påminnelse: möjligheten att forma sitt eget liv innebär både frihet och plikt. Vad har du för plan, egentligen? I dödens närhet får en sådan fråga intensiv skärpa.