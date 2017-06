Hello world! ARS17

Den första ARS-utställningen ägde rum 1961 som en del av Finlands arbete att vidmakthålla kontakten med västvärlden, i detta fall den internationella samtidskonstscenen. Sedan dess har utställningen organiserats med växlande intervaller, senast på Kiasma i Helsingfors. Årets upplaga som går under den programmeringsrelaterade titeln ”Hello World!” har valt ut en grupp konstnärer som förenas i sitt intresse för det digitala samhället. Förhållandevis nya bekantskaper blandas med välkända verk, som till exempel Ed Atkins ”Ribbons”, där en animerad mansfigur trots sin artificiella beskaffenhet envist söker medkänsla genom imiterade mänskliga känslouttryck och Hito Steyrls videospelsinspirerade ”Factory of the sun”, som bland annat visades i den tyska paviljongen under Venedigbiennalen 2015.

På museets många våningsplan ryms en överväldigande mängd verk. Någon berättar för mig att det tar drygt två dagar att se samtliga verk, ett tidsintervall som lätt kan mätas då flertalet är tidsbaserade. Det tematiska innehållet är så pass generellt att den vetgiriga betraktaren lämnas att på egen hand utforska eventuella kollektiva strömningar och särdrag, utanför de rent materiella aspekterna.

Jaakko Pallasvuos, ”How to/”, installationsvy på Kiasma. Foto: Pirje Mykkänen/Finlands nationalgalleri

Jaakko Pallasvuos subtilt syrliga installation How to/ pekar ut den samtida konstvärldens plattityder genom instruktioner, så kallade ”Youtube-tutorials”, för hur man når framgång i den. Kommentaren läggs fram didaktiskt på skärmar och genom tankekartor med lika delar humor och blodigt allvar.

Jacolby Satterwhite digitala fantasi ”En Plein Air: Music of Objective Romance: Track #1 Healing in My House” visar en rå klubbmiljö fylld med frigörelse och dans och är ett exempel på den digitala världens gränslösa potential. När vi har givits verktygen att skapa nya universum utifrån ett personligt ramverk kan allt bli möjligt, åtminstone där och då. Vi ges utrymme att förverkliga oss själva. Men längtan efter utopier ter sig begränsad. Jon Rafmans mardrömmar om mänskliga behov och lustar, Julia Varelas kraschade plasmaskärmar och Ryan Trecartins skräckmockumentär åskådliggör människans dragning till förstörelse och mörker på samma sätt som datorspel eller en timme bland Reddits diskussionstrådar kan göra.

Trots att det digitala representerar vår nutid slår det mig också hur nostalgin präglar de estetiska uttrycken. Det skulle kunna vara ett tecken på hur utvecklingen tycks röra sig i ultrarapid. Det som tillkom för ett halvår sedan är idag föråldrat. Men det kan också vara en tillbakablick på en tid då flera av konstnärerna var tonåringar och internet blev en del av vardagslivet. Vi skapade egna hemsidor med enkla GIF-bilder och Flash- effekter och med plattformar som ”Second Life” introducerades dessutom en värld där människan genom avatarer fick ta plats i den virtuella världen.

LaBeouf, Rönkkö & Turner, ”#Alonetogether”, 2017. Foto: Pirje Mykkänen/Finlands nationalgalleri

Under utställningsperioden kommer museirummen att ombildas, verk tas bort, adderas och uppstå i mötet med besökaren. Vid mitt besök hade de flesta verk aktiverats med undantag för trion LaBeouf, Rönkkö & Turners ”#AloneTogether”, som då endast bestod av en tom timmerstuga. Nu, när verket är i full rullning, ser man konstnärerna som uppehåller sig i varsin avsides belägen stuga i finska Lappland. En videolänk är deras enda kontakt med omvärlden. På museet kan besökarna kommunicera med dem i realtid och på deras hemsida kan vi under museets öppettider iaktta deras respons.

Verket har redan fått utstå nätets givna motstånd i form av troll och är tyvärr det enda i utställningen som tydligt använder sig av nätets tillgänglighet. Jag hade gärna sett att Kiasmas webbsida hade fungerat mer interaktivt eller som ett appendix. Det hade kunnat bidra till ett klarläggande av utställningens kvantitativa överflöd som olyckligt nog ter sig så okritiskt entusiastisk att analysen går förlorad. Det som blir kvar ter sig vara ett lättvindigt axplock, ett lackmuspapper utan läsbart utfall.