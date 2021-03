Digital konst – en mångmiljardaffär

Det digitala kollaget ”Everydays: The first 5000 days” av konstnären Mike Winkelmann, känd under artistnamnet ”Beeple” är nu det första digitala konstverket som auktionshuset Christie's auktionerar ut där man använt sig av teknologin Non-fungible token. Konstverket består av 5 000 bilder, en för varje dag sedan den 1 maj 2007 när Mike Winkelmann påbörjade sitt projekt.