Det är något med händerna. Hon rör dem oavbrutet, sveper i stora rörelser, som för att fånga in sammanhanget. Jag tänkte på det där gestikulerandet redan första gången jag såg ”The center will not hold”, dokumentären om Joan Didion som avled strax före jul 87 år gammal. Händerna var så överdimensionerade, kroppen skör och sparvlik. Nu när jag ser om vet jag det jag inte visste då, att rörelserna är ofrivilliga och att Didion är märkt av Parkinsons sjukdom.