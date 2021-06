Didi på väg in på börsen

Kinesiska taxiappen Didi är på väg att klivet in på börsen, dock inte i Kina utan i New York. Formella dokument har skickats in och det bedöms nu bli en av de största börsnoteringarna i år, när upp till sju miljarder dollar tas in av bolaget.

Didi har utkonkurrerat Uber på den kinesiska marknaden och kommit att helt dominera på hemmaplan. Företaget som har mer än 15 miljoner förare uppges ha 500 miljoner användare i Kina men har på senare år expanderat och finns nu även i Australien och Ryssland samt ytterligare 13 länder.