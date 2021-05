Kärt barn har många namn och det gäller i allra högsta grad för rapparen Sean "Diddy" Combs. Känd som Puff Daddy, Diddy, Puffy and Brother Love har han nu officiellt petat in ett "Love" i sitt dopnamn, rapporterar musiksajten New Musical Express.

"Titta vad jag fick i posten i dag, det är officiellt!", skriver rapparen på Instagram och publicerar en bild på sitt körkort utfärdat i Florida. Sean John Combs har nu blivit Sean Love Combs.