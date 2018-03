Dramatikern och regissören Paula Stenström Öhman har utvecklat en alldeles egen teaterestetik. Kanske skulle den kunna kallas förhöjd socialrealism. Lägg till ett visst element av thriller. Så har hon också läst ämnen som socialantropologi och kriminologi.

Med den nyskrivna pjäsen "Ocean" knyter hon an till såväl "People respect me now" (Turteatern, 2015) som "Jag tror på dig, Anita" (Kulturhuset Stadsteatern, 2016). I programmet nämns den också som en fristående fortsättning. Återkommer gör rollkaraktärer som lärare, elever och socialarbetare, liksom relationen mellan offer och förövare. Därtill ett spel som genom att rikta sig ut mot publiken gör oss till vittnen i ett förhör, med ett språk som ofta är vardagligt.