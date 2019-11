Emily Dickinson (1830–1886). Gåtfull poet och amerikansk ikon som levde hela sitt liv i den lilla staden Amherst i New England på amerikanska östkusten och skrev närmare 1 800 dikter – men inte lät publicera några av dem under sin livstid. I den sedan länge förhärskande Dickinson-mytologin om ett romantiskt konstnärsöde; kvinnan i vita kläder som vattnade sina växthusblommor i nattens mörker, men annars isolerade sig i sitt rum och sydde ihop sina dikter till små häften. I hennes dödsattest noterades det: ”Occupation: At Home”.

Det är en melankolisk bild av ett kvinnoliv, inte minst för att den provocerat och definierat bilden av författaren genom tidens konjunkturer. Var hon en plågad protofeminist, en patriarkatets fånge, barnlös burfågel och panelhöna? Eller tvärtom, en överklasskonstnär som med integritet kunde avvisa offentligheten utan att drabbas av fattigdom eller förlorad litterär status?