Diane Keaton söker efter kärleken

Född: Som Diane Hall i Los Angeles 1946.

Debut: Gjorde teaterdebut på Broadway i musikalen "Hair". Fick 1971 en av rollerna i Woody Allens Broadwaypjäs "Play it again, Sam". Det var startpunkten för ett långt samarbete med Allen som fortsatte med filmer som "En gång till, Sam" (filmversionen av pjäsen), "Död och pina" och inte minst "Annie Hall".

Andra kända filmer som hon har medverkat i: "Gudfadern", "Gudfadern II", "Gudfadern III", "Reds", "Brudens far".

Aktuell: I biofilmen "Hemma i Hampstead" som får svensk premiär den 28 juli.