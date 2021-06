Aktien i diamantutvinnaren Africa Resources rusar över 40 procent på Nordic Growth Market. Bolaget har hittat diamanthalter över förväntan vid en första slutsortering vid produktionsområdet längs med Kasai-floden, Mpanda, i Kongo-Kinshasa.

Under måndagskvällen sorterade bolaget två ton alluvial malm som innehåll totalt 22,53 carat, det vill säga cirka 11,25 carat per ton. Den genomsnittliga halten vid utvinning på land brukar ligga på 0,2-0,3 carat per ton.