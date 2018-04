Sommaren närmar sig och många av oss prövar desperat nya dieter: 5:2, ketos, LCHF och växtbaserat. Få områden är lika trendkänsliga som dieter. En snabb titt tillbaka genom åren visar allt från tveksamma bantningspiller till blodtypsbaserad kost. Nedan har vi kollat på några av de mest populära sätten att gå ner i vikt.

Annons X

1975–1980: Banandieten

En klassiker som går ut på att du endast lever på bananer. Cirka 50 stycken om dagen. Lägg därtill lite mjölk, kaffe och ägg. Det hela är en så kallad monodiet som också kan göras med ananas eller grapefrukt. Med högt fruktsocker och näringsvärden som endast täcker en bråkdel av vad vi behöver under en dag visade sig bananen vara en bristande diet.

1980–1985: Kålsoppedieten

Dieten går ut på att under sju dagar äta så mycket lågkalori-kålsoppa man vill. Detta fick stor spridning på 80-talet när man faxade dieten och receptet på kålsoppan till sina vänner.

1985–1990: Paleo-dieten

Den populära Paleo-dieten föddes 1985 när S. Boyd Eaton och Melvin Konner publicerade Paleolithic Nutrition—A Consideration of Its Nature and Current Implications i New England Journal of Medicine in 1985. Artikeln lade grunden för Paleo-dieten som bygger på kött, nötter, frön, frukter och grönsaker. Den tillåter inte mjölkprodukter, spannmål eller processad mat.

1986–1992: Fit for life

Boken menade att det inte handlar om vad du äter utan när du äter det.

Författarna Harvey och Marilyn Diamond påstod att kolhydrater som bröd och pasta inte ska äta samtidigt som protein. Boken sålde över tre miljoner exemplar och lade grunden för klockslagsinriktade dieter.

1992: Atkinsdieten.

Robert Atkins lanserade under 60-talet tanken på en diet med få kolhydrater och mycket protein. 1992 släpptes boken Dr. Atkins' New Diet Revolution och dieten populariserades återigen. Upplägget bygger på en kolhydratfattig kost där fet mat och kött är tillåtet så länge inte kolhydratintaget är för stort.

1993: Sahlgrenska-dieten

Också kallad danska Rikshospitalet-dieten. Att döpa en diet efter ett sjukhus skänker på många vis tyngd och legitimitet. Med den här 13-dagarsdieten består av kaffe till frukost, ägg till lunch, biff med sallad till middag och inga mellanmål.

1993–1995: Fen-Phen

I USA var det bantningspillret Fen-Phen som gällde under tidigt 90-tal. Tabletterna fungerade, men kom med svåra bieffekter och dödliga hälsorisker. 1997 förbjöds de från marknaden efter att en rad hjärtproblem kopplats tills bantningspillren. En studie 2008 visade att hjärtproblemen fortsatte långt efter att man slutat äta pillren.

1996–2000: Blodtypsdiet

Kan din blodtyp avgöra vad du ska äta? Forskare säger nej. Men det hindrade inte läkaren Peter D'Adamos bok Cook Right 4 Your Type från att sälja sju miljoner exemplar under sent 90-tal.

2000: Barbiedrogen

Barbiedrogen fick inte bara folk att bli smala, bruna och sexdrivna – den hjälpte också kvällstidningar att sälja lösnummer under tidigt 00-tal. Preparatets egentliga namn är melanotan, ett syntetiskt hormon som stimulerar kroppens produktion av melanin, vilket gör dig brun. Aptitminskningen lär mest vara en sidoeffekt. Snart visade det sig att många användare fick biverkningar så som huvudvärk, ångest, illamående, domningar och hjärtklappning.