Detta står på spel för Demokraterna 2020

NEW YORK Demokraternas startfält under 2019 var extremt trångt. Ett tag var kandidaterna så många att de inte fick plats på samma scen. Separata tv-debatter fick hållas under sommaren för att aspiranterna skulle ges en rättvis chans att konkurrera. Sedan dess har fältet smalnat av och under våren faller ytterligare kandidater bort. Här är hållpunkterna att ha koll på.

Den tredje februari går de av stapeln, och traditionsenligt är delstaten Iowa först ut. Väljarna utser delegater som förbinder sig att rösta på deras kandidat. Eftersom USA är en federal stat har olika delstater olika processer för hur detta går till. I runt tio delstater – med Iowa som paradexempel – hålls vad man kallar ”caucuses”, lätt kaotiska stormöten där delegater utses. I resterande delstater hålls ”primaries”, där väljarna går till sin vallokal och lägger sin röst.