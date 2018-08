SPG:s redaktör Victor Johansson tolkar partiledarnas Instagramkonton – och analyserar vad de egentligen vill säga med sina bilder. I del två tittar vi på Ebba Busch Thor, Jan Björklund, Gustav Fridolin och Jimmie Åkesson.

Ebba Busch Thor



Yes, we can! Vara mamma, partiledare och snickra trall.

Vallöften, budgetpropositioner, slogans och motioner – allt kokar ner till detta: doften av en nybadad liten bebbe mot bröstet.



Att sätta en kurs och sedan hålla den är det viktigaste. Både till sjöss och i Riksdagen.

Kaffetermos, sittunderlag och välfungerande kärnfamilj – allt ryms i denna bild.

Oavsett om det är Svenska Kyrkan eller isvaksbad – traditioner håller ihop samhället.

Liberalerna (Jan Björklund saknar eget konto)

Första steget är att vi börjar samtala med varandra. Här slår sig Gustav nere påväg till bistron för att hämta en Delicatoboll.



Tut-tut! Att ha kvar barnasinnet är kanske det viktigaste om man vill värna om Sveriges framtid: våra ungar.

"Mm, jag hör vad du säger, twitter har utsett mig till hunkigast partiledare, men släpp det där nu, jag står här i Kungsan och ska diskutera asylprocessen…"

Även under ett möte med mina Allianskollegor jag få en idé, zoona ut, det är sådär vi ska göra, som här, under möte i tv-huset

Kanske enda gången ökat assistansstöd inte behövs: när jag flossar.

Utbildning, att lära, växa, är inte bara nationella prov och betyg i årskurs sex. Det kan också vara att snickra ihop ett staket från grunden.

Enklare ingångsjobb, söka jobb-kurser, fler Komvux-platser. En annan enkel åtgärd: uppdatera sin LinkedIn-profil. Det ska vara kul att söka jobb!

Gustav Fridolin, Miljöpartiet

Att gå hela vägen är viktigt för mig – oavsett om det handlar om att rädda svenska skolsystemet eller en efterfest på Pride.

"Hörrdu! Började inte din gympalektion för 30 minuter sedan?". Ibland når man lättast fram genom att vara sig själv, Gurra.

Afghanamnesti eller VM-kvartsfinal, när jag brinner för något finns bara en växel: femman.

Höghastighetståg och höjd bensinsskatt, men det betyder inte att jag tappat kontakten med Miljöpartiets sköna braj-arv.

"Är den till mig?". Rapporter, undersökningar, utvärderingar – jag lär mig mest av genom att bara vara en av kidsen.

Sverigedemokraterna (Jimmie Åkesson saknar eget konto)

"Vad är detta för bus?" Humor och självdistans är nyttigt även i en no-go-zon.

Klassiskt svenskt snutkaffe. Ingen kontinentalt blask.

Vi föreslår minskad straffrabatt även när modepolisen är i farten.

Jonas får sura hur mycket han vill där bakom, med 25 procent måste övriga partiet samtala med oss. Snart: tillbaka i Blekinge.