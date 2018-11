Detta händer i näringslivet torsdag den 8 oktober

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- New Wave (kl 7.00), Duroc (kl 7.15), Sweco (kl 7.20), Mekonomen (kl 7.30), Skanska (kl 7.30), Recipharm (kl 7.45), Astra Zeneca (kl 8.00), B3 Consulting (kl 8.00), Bioarctic (kl 8.00), Tradedoubler (kl 8.00), Bure (kl 8.30), Empir (kl 8.30), Heba (kl 12.00), Instalco (kl 12.00), Troax (kl 12.30), Concordia (ca kl 14.00), Indutrade (kl 14.00), Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning), Lundin Gold (efter Torontobörsens stängning), NGS (lunchtid), Railcare Group (före börsöppning), Zetadisplay

NGM

- Briox, Pantaluren, Sensec

FIRST NORTH

- Irras (kl 8.00), Gasporox (kl 8.15), My Taste (kl 8.30), Organoclick (kl 8.30), Senzime (kl 8.45), Africa Energy (kl 18.30), Aspire, Cinnober, Hedera Group, Inission, Lightlab, Polygiene, Transtema, Unibap (ändrat datum från 21/11), Waystream, Verisec, Vicore Pharma (ändrat datum från 19/10)

SPOTLIGHT

- Colabitoil, Motion Display, Spago Nanomedical

ÖVRIGA NORDEN

- Lerøy Seafood Group (kl 6.30), Salmar (kl 6.30), Idex (kl 7.00), Avance Gas (kl 8.00), ISS (kl 8.00), Subsea 7 (kl 8.00), Metsä Board (kl 11.00)

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Bridgestone (kl 5.00), Société Générale (kl 6.45), Deutsche Telekom (kl 7.00), Siemens (kl 7.00), Prosieben (kl 8.00), Activision Blizzard (efter USA-börsernas stängning), Commerzbank, Continental, Synaptics (efter USA-börsernas stängning), Telecom Italia, Unicredit, Walt Disney (efter USA-börsernas stängning)