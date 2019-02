Detta händer i näringslivet onsdag 6 februari

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Nordea (kl 6.30), Camurus (kl 7.00), SHB (kl 7.00), Tieto (kl 7.00), Tobii (kl 7.30), Inwido (kl 7.45), Concentric (kl 8.00), Gunnebo (kl 8.00), Handicare (ändrat datum) (kl 8.00), Hexagon (kl 8.00), Midway (kl 8.00), Nobia (kl 8.00), Proact (kl 8.00), Serneke (kl 8.00), Addnode (kl 8.30), CTT Systems (kl 8.30), Electra (kl 8.30), Lifco (kl 11.30), Wallenstam (kl 13.00)

FIRST NORTH

- Smart Eye (kl 8.30), Ages, Cortus Energy

SPOTLIGHT

- Hoodin, Idogen (ändrat datum), Orezone (ändrat datum från 21/2), Rootfruit

ÖVRIGA NORDEN

- Aker BP (kl 7.00), Carlsberg (kl 7.00), Equinor (kl 7.00), HK Scan (kl 7.00), Orkla (kl 7.00), Sanoma (kl 7.30), SRV (kl 7.30), Kesko (kl 8.00), Metso (kl 8.00), Neste (kl 8.00), Orion (ca kl 11.00)

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Toyota (kl 5.25), Nippon Steel (kl 7.00), Sappi (kl 8.00), Boston Scientific (kl 12.30), Glaxo Smithkline (kl 13.00), Cummins (kl 13.30), General Motors (kl 13.30), BNP Paribas, Daimler, Spotify (före USA-börsernas öppning), Take Two Interactive (före USA-börsernas öppning), Trimble (efter USA-börsernas stängning)

STÄMMOR

- Rootfruit (extra)