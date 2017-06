Detta händer i näringslivet onsdag 21 juni

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- RNB (kl 7.30), Skistar (kl 7.30), SAS (kl 8.00)

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Oracle (efter USA-börsernas stängning)

STÄMMOR

- Abelco, B&B Tools (extra), Cereno Scentific, Ecorub (ändrat datum fr 23/5), Talkpool

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- RNB: rapportpresentation kl 9.30

- Sivers IMA Holding: investerarträff kl 12.00

- Sivers IMA Holding: investerarträff kl 18.00

BÖRSSTATISTIK

- Assa Abloy: arkitektindex USA maj - AIA

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Bonesupport: första dag för handel på Stockholmsbörsen

- Emotra: anmälningstid i nyemission avslutas

- Momentum: första dag för handel på Stockholmsbörsen

- Oasmia: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 5/7)

- Quartiers Properties: första dag för handel av stamaktien och preferensaktien på First North (förut bara preferensaktien på NGM)

- Sedana Medical: beräknad första dag för handel på First North

- Trianon: beräknad första dag för handel på First North

MAKROSTATISTIK

- Sydkorea: export 20 dagar juni kl 2.00

- SCB: finansräkenskaper 1 kv kl 9.30

- ESV: utfall statens saldo maj kl 10.00

- USA: försäljning befintliga bostäder maj kl 16.00

- USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30

POLITIK

- Riksdagen: statsminister Stefan Löfven i öppen utfrågning i EU-nämnden kl 12.30

CENTRALBANKER

- BOJ: protokoll från mötet den 26-27 april kl 1.50

- Nya Zeeland: räntebesked kl 23.00

- Riksbanken: Stefan Ingves och Cecilia Skingsley på konferens om makrotillsyn i Amsterdam

MAKRO ÖVRIGT

- KI: konjunkturbarometer juni kl 9.00

- KI: konjunkturprognos kl 9.15

- RGK: resultat växelemission kl 11.03