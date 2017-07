Detta händer i näringslivet måndag 31 juli

RAPPORTER

FIRST NORTH

- Delarka Holding, New Nordic Healthbrands

AKTIETORGET

- Safe at Sea, Sleepo

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- HSBC, Sanofi

BÖRSSTATISTIK

- Avanza: privatspararnas aktiehandel för juli

- Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

- Melker Schörling: presenterar substansvärde

- Svolder: presenterar substansvärde

MAKROSTATISTIK

- Japan: industriproduktion (prel) juli kl 1.50

- Kina: industri- och tjänste-PMI juli kl 3.00

- Tyskland: detaljhandel juni kl 8.00

- SCB: arbetskostnadsindex maj kl 9.30

- SCB: konjunkturlöner maj kl 9.30

- AF: veckostatistik kl 10.45

- EMU: KPI (prel) juli kl 11.00

- EMU: arbetslöshet juli kl 11.00

- Italien: KPI (prel) juli kl 11.00

- Polen: KPI (prel) juli kl 14.00

- ECB: obligationsköp kl 15.45

- USA: Chicago inköpschefsindex juli kl 15.45

- USA: kontrakterade husköp juni kl 16.00