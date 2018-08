Detta händer i näringslivet fredag 17 augusti

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Björn Borg (kl 7.30), Volati (kl 7.45), Acando (kl 8.00), Biogaia (kl 8.00), Boozt (kl 8.00), Humana (kl 8.00), Immunicum (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Peab (kl 8.00), Ratos (kl 8.00), Invisio (kl 8.30), C-Rad (före börsöppning), Opus (före börsöppning)

NGM

- Bublar, Crown Energy, Life Assays

FIRST NORTH

- Alcadon (kl 8.00), Bio-Works (kl 8.00), Cyxone (ändrat datum från 29/8) (kl 8.00), Dist IT (kl 8.00), Impact Coatings (kl 8.00), House of Friends (kl 8.30), Infrea (kl 8.30), Xmreality (kl 8.30), Awardit, Drillcon, Fluicell (runt börsöppning), Online Brands Nordic (före börsöppning)

SPOTLIGHT

- Consensus Asset Management, IA Industriarmatur, Oden Control, Peptonic, Star Vault, Tourn, Vindico Group, Zenicor

ÖVRIGA NORDEN

- Maersk (kl 8.00), Golden Ocean

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Deere ( före USA-börsernas öppning)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Acando: rapportpresentation kl 9.00

- Humana: rapportpresentation kl 9.00

- Volati: rapportpresentation kl 9.00

- Biogaia: rapportpresentation kl 9.30

- Boozt: rapportpresentation kl 9.30

- Opus: rapportpresentation kl 10.00

- Ratos: rapportpresentation kl 10.00

- C-Rad: rapportpresentation kl 11.00

- Invisio: rapportpresentation kl 11.00

- Immunovia: telefonkonferens