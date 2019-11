Detta händer i näringslivet 7 november

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- New Wave (kl 7.00), Duroc (kl 7.15), Bactiguard (kl 7.30), Coor (kl 7.30), Garo (kl 7.30), Q-linea (kl 7.30), Skanska (kl 7.30), Recipharm (kl 7.45), Addlife (kl 8.00), Better Collective (kl 8.00), Bonesupport (kl 8.00), Brinova (kl 8.00), Eltel (kl 8.00), IBT (kl 8.00), Image Systems (kl 8.00), John Mattson (kl 8.00), Leo Vegas (kl 8.00), Zetadisplay (kl 8.00), Viking Supply Ships (kl 8.30), Heba (kl 12.00), Instalco (kl 12.00), Troax (kl 12.30), Xano (kl 13.00), Etrion (kl 14.05), IAR Systems (kl 15.00), Bure, Endomines (affärsöversikt, ej vanlig rapport), Hufvudstaden (lunchtid), Railcare (före börsöppning), Tradedoubler

NGM

- AIK Fotboll, Guideline Geo, Light Air, Metacon

FIRST NORTH

- Verisec (kl 7.30), Irlab Therapeutics (kl 7.45), Polygiene (kl 8.00), Doxa (kl 8.30), Organoclick (kl 8.30), Surgical Science (kl 8.30), Tempest Security (ändrat datum från 28/11) (kl 8.30-9.00), DDM, Filo Mining, Firefly, Frisq, Gapwaves, Inission, Ivisys (ändrat datum från 25/11), Karessa, Lightlab, Polyplank, Transtema

SPOTLIGHT

- Ecorub, Miris (ändrat datum från 20/11), Respiratorius, Selectimmune Pharma, Ziccum

ÖVRIGA NORDEN

- GN Store Nord (ca kl 7.00), NEL (kl 7.00), ISS (operativ uppdatering, ej fullständig rapport) (kl 8.00), Subsea 7 (kl 8.00), Vestas (ca kl 8.30), G4S (operativ uppdatering, ej fullständig rapport)

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Deutsche Telekom (kl 7.00), Lufthansa (kl 8.00), Siemens (kl 8.00), Activision Blizzard (efter USA-börsernas stängning), Arcelor Mittal (före Amsterdambörsens öppning), Commerzbank (före Frankfurtbörsens öppning), Prosieben, Synaptics (efter USA-börsernas stängning), Take Two Interactive (efter USA-börsernas stängning), Telecom Italia, Toyota, Unicredit, Walt Disney (efter USA-börsernas stängning), Eastman Kodak (kl 23.15)

STÄMMOR

- ASTG (extra), Biotage (extra), Duroc, Eyeonid (extra), Kinnevik (extra), Odico