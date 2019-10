Detta händer i näringslivet 24 oktober

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Nordea (kl 6.30), Axfood (kl 7.00), Billerud Korsnäs (ändrat datum från 17/10) (ca kl 7.00), Ica (kl 7.00), Nokia (kl 7.00), Pandox (kl 7.00), TF Bank (kl 7.00), Tieto (kl 7.00), Haldex (kl 7.20), Alfa Laval (kl 7.30), Betsson (kl 7.30), Edgeware (kl 7.30), Evolution Gaming (kl 7.30), Gränges (kl 7.30), HIQ (kl 7.30), Nent (kl 7.30), Net Ent (kl 7.30), Scandic Hotels (kl 7.30), Tobii (kl 7.30), Wihlborgs (kl 7.30), Xvivo (kl 7.30), Lindab (kl 7.40), BE Group (kl 7.45), Boliden (kl 7.45), Trelleborg (kl 7.45), Volati (kl 7.45), Alligator (kl 8.00), AQ Group (kl 8.00), Astra Zeneca (kl 8.00), Attendo (kl 8.00), Bioarctic (kl 8.00), Dedicare (kl 8.00), Dometic (kl 8.00), GHP (kl 8.00), Handicare (kl 8.00), JM (kl 8.00), Kinnevik (kl 8.00), Munters (kl 8.00), Mycronic (kl 8.00), NP3 (kl 8.00), Orexo (kl 8.00), Peab (kl 8.00), Semcon (kl 8.00), Addtech (kl 8.15), Collector (kl 8.15), AAK (kl 8.20), BioInvent (kl 8.30), Prevas (kl 8.30), Trention (kl 8.30), Formpipe (kl 8.45), Beijer Alma (troligen ca kl 13-14), Hexpol (ca kl 13.00), Bulten (kl 13.30), Elos Medtech (kl 14.00), Fast Partner, Sagax (på eftermiddagen)

NGM

- Fortnox

FIRST NORTH

- Dist IT (kl 8.00), Nordic Flanges (kl 9.00), Soltech (kl 14.15), Cellink, Greater Than, Prostalund, Swedencare, Tagmaster, Waystream (prel datum)

SPOTLIGHT

- Angler Gaming (ändrat datum från 7/11 ), Aptahem (ändrat datum från 14/11), Dex Tech, Emotra, Everysport Media, Recyctec

ÖVRIGA NORDEN

- Adevinta (kl 7.00), Equinor (kl 7.00), Norwegian (kl 7.00), Orkla (kl 7.00), DNB (kl 7.30), Kemira (kl 7.30), Citycon (kl 8.00), Fortum (kl 8.00), Kesko (kl 8.00), Konecranes (kl 8.00), UPM-Kymmene (kl 8.30-9.00), Topdanmark (kl 12.00), Valmet (kl 12.00), Pareto Bank

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- 3M (före USA-börsernas öppning), Amazon (efter USA-börsernas stängning), Baxter (före USA-börsernas öppning), Daimler (före Frankfurtbörsens öppning), Dow (före USA-börsernas öppning), Intel (efter USA-börsernas stängning), Juniper Networks (efter USA-börsernas stängning), RBS, Schneider Electric (ej fullständig rapport, försäljningssiffror), Stanley Black & Decker (före USA-börsernas öppning), Twitter (före USA-börsernas öppning), Vale (efter brasilianska börsens stängning), Visa (efter USA-börsernas stängning)

STÄMMOR

- Fleming Properties (extra), Igrene (extra), Paynova (extra)