Detta händer i näringslivet 21 februari

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Catella (kl 7.00), Stendörren (kl 7.00), Björn Borg (kl 7.30), Alimak (kl 8.00), Boozt (kl 8.00), Cavotec (kl 8.00), Eastnine (kl 8.00), Green Landscaping (kl 8.00), Hexatronic (kl 8.00), Karnov (ca kl 8.00), NP3 (kl 8.00), Wise Group (kl 8.30), Josemaria, Projektengagemang (före börsöppning)

NGM

- Africa Resources, Crown Energy, Free2Move, Glycorex, Goldblue, Hästkällaren, LC-Tec, Metacon, Real Holding, Spintso International, Willak

FIRST NORTH

- Amasten (kl 7.00), Diadrom (kl 8.00), Flexqube (kl 8.00), Götenehus (kl 8.00), Lexington (kl 8.00), Paxman (kl 8.00), Saltx Technology (ca kl 8.00), Scibase (kl 8.00), Kancera (kl 8.15), Arcoma (kl 8.30), Botnia Exploration (kl 8.30), Intervacc (kl 8.30), Bio-Works (kl 13.00), 24 Storage, Arocell, Asarina Pharma, Avensia, Bioservo, Dist IT (ändrat datum från 13/2), Doxa, Firefly, Hedera Group, Heliospectra, Hifab, Inzile, Kallebäck Property, Moba Network, Netjobs, Oboya Horticulture, OXE Marine, TC Tech, Zignsec

SPOTLIGHT

- Amhult 2, Axkid, Beyond Frames, DBP (ändrat datum från 25/2), Emotra, Esen Esports, Imint, Initiator Pharma, Medicpen, Menupay, Ortoma, Parans, Recyctec, Vadsbo Switch Tech

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Allianz (kl 7.00), Deere (före USA-börsernas öppning)

STÄMMOR

- Electrolux (extra)