Detta händer i näringslivet 20 oktober

RAPPORTER
STOCKHOLMSBÖRSEN
- Volvo (kl 7.20), Ahlsell (kl 7.30), Betsson (kl 7.30), Ericsson (kl 7.30), Duni (kl 7.45), Assa Abloy (kl 8.00), Axis (kl 8.00), Castellum (ändrat datum från 19/10) (kl 8.00), Husqvarna (kl 8.00), Micro Systemation (kl 8.00), Midsona (kl 8.00), Proact (kl 8.00), Collector (ändrat datum från 26/10) (kl 8.15), Arcam (kl 8.30), Beijer REF (kl 8.30), Vitec (kl 8.30), Studsvik (kl 13.00), Uniflex (kl 13.30), NAXS (före börsöppning)
NGM
- Life Assays (ändrat datum från 27/10)
FIRST NORTH
- JLT (kl 8.00), Pledpharma (kl 8.00), Doxa (kl 8.30), Diadrom
AKTIETORGET
- Iapotek, Igrene, Jojka Communications
ÖVRIGA NORDEN
- Aker Solutions (kl 7.00), Metso (kl 8.00)
ÖVRIGA UTLÄNDSKA
- Daimler (kl 7.30), Procter & Gamble (kl 13.00), China Mobile (prel datum), General Electric (före USA-börsernas öppning), Manpower (före USA-börsernas öppning)
STÄMMOR
- App Spotr (ändrat datum), Unibap