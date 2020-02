Detta händer i näringslivet 18 februari

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Garo (kl 7.30), Opus (kl 7.30), Scandic Hotels (kl 7.30), BTS (kl 8.00), Corem Property (kl 8.00), Immunicum (kl 8.00), Pledpharma (kl 8.00), Ortivus (kl 8.30), Hanza (kl 8.45), Instalco (kl 12.00), Elos Medtech (kl 14.00), OEM (kl 14.00), Fagerhult

NGM

- Funded By Me (ändrat datum från 28/2), Swedish Stirling

FIRST NORTH

- Paradox (kl 8.00), Bublar (kl 8.30), Infrea (kl 8.30), Organoclick (kl 8.30), SJR (kl 8.30), Promore Pharma (kl 16.00), Aspire, Devport, Netmore Group (senast kl 8.30), Seafire, Target Everyone, Triboron

SPOTLIGHT

- Bahnhof, Iapotek, Miris, Obstecare, Pen Concept

ÖVRIGA NORDEN

- GIG (före börsöppning), Golden Ocean, Ponsse

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Walmart (kl 12.00), Medtronic (kl 12.45), Glencore, HSBC, Lending Club (efter USA-börsernas stängning)

STÄMMOR

- Netmore Group (extra)