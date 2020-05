Detta är intensivvård – övervakning dygnet runt

Det var Florence Nightingale som började med intensivvård, under Krimkriget 1853, genom att skapa en särskild avdelning för de svårast sjuka och skadade så att de kunde övervakas hela tiden.

Under polioepidemierna på 1950–talet började intensivvårdsavdelningar, IVA, inrättas i Europa och Nordamerika. Skandinavien tog en tätposition när anestesiologen Bjørn Ibsen började utveckla metoder för patienter som ”drunknade i slem”, nämligen trakeotomi där ett rör sätts in i halsen som kan kopplas till en handventilation där luft manuellt pumpas in i lungorna.