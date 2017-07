McCain Foto: Cliff Owen

Martin Sandbu i Financial Times sammanfattar sin kommentar till den amerikanska kongressens arbete med sjuk- och hälsovårdssystemet Affordable Care Act så här:

Even if Obamacare lives another day, in other words, the huge uncertainty around its future makes it work less well today. The right response from policymakers should be to end that uncertainty and work to fix the actual problems. The more realistic expectation is that they will continue to make them worse.

(Även om Obamacare nu fortsätter gälla så innebär den stora osäkerheten om dess framtid att det fungerar mindre väl. Det rätta hade varit att politikerna skulle göra slut på den osäkerheten och korrigera de faktiska problemen. Men det är realistiskt att vänta att de kommer att förvärra dem.)

För den som vill läsa om senatens omröstning rekommenderas ett lysande reportage i Washington Post.

I grunden handlar striden sedan 2008 om huruvida fler amerikaner ska få en offentligt finansierad försäkring eller inte. USA skiljer sig ju från resten av västvärlden genom att inte ha en sådan försäkringslösning. Grannlandet Kanada har exempelvis en sådan generell sjukförsäkring.

I det republikanska partiet finns det en konservativ kärna som inte anser att detta är statens uppgift. Folk får klara sig själva.

Donald Trump intar en mycket intressant position som är lätt att glömma bort. Han har å ena sidan skenbart ställt sig på GOP-högerns sida med sina stenhårda attacker mot det system som röstades igenom när demokraterna hade kongressmajoriteten under Obamas första presidenttid.

Men å andra sidan har han under valrörelsen lovat att ingen skulle förlora sin försäkring och att han minsann skulle föreslå ett mycket bättre system.

Något sådant förslag har av naturliga skäl inte synts till eftersom det är en omöjlighet.

Donald Trumps huvudsakliga motiv har hela tiden varit att se till att president Obamas främsta inrikespolitiska reform skulle tillintetgöras. Kopplingen mellan namnet Obama och reformen har varit hans egentliga måltavla.

Genom att han inte haft en genomförbar strategi som både uppfyller hans vallöften och tillintetgör reformkopplingen till president Obama har USA nu hamnat i den situation som Sandbu så korrekt beskriver.

Senator John McCain menar nu att kongressen måste ta sig samman, lösa de problem som finns på det sätt som man kan nå enighet om och på det sättet få ett uthålligt system. Detta har president Obama argumenterat för under hela sin presidenttid.