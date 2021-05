Det vet vi om de vanligaste virusvarianterna

Coronaviruset utvecklas hela tiden med nya typer av mutationer. Oftast har de ingen effekt alls, men när mutationerna tydligt ändrar virusets egenskaper talar man om en ny virusvariant.

Om de nya egenskaperna innebär att viruset har lättare att ta sig in i kroppens celler, blir extra smittsamt, ger kraftigare symtom eller lyckas undvika de antikroppar som bildats av vaccin eller tidigare sjukdom, klassas de av WHO som "variant of concern" (VOC), eller varianter av särskild betydelse.