Det regnar raketer över Israel. ”Regn” är ett passande ord i sammanhanget, för det känns nästan som att landet hanterar läget som ett smärre naturfenomen. Nederbörden började tidigt på morgonen tisdagen den 12 november, och tilltog i styrka under dagen. Sammanlagt föll 200 raketer över landet under bara en dag, och ytterligare 50 sköts bara under onsdagsmorgonen. Regnet började med att Israel slog till mot en senior befälhavare i den militanta organisationen Islamiska jihad, och till skillnad från israeliska angrepp så riktas raketerna från de militanta palestinska grupperna i Gaza specifikt mot civila Israeler.

Så måltavlorna anpassar sig, som invånare i andra länder tar med sig paraplyer vid risk för regn. Här får dagisbarnen lära sig om skyddsrum och varningssirener innan de slutat med blöjor.