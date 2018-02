I USA på högstadiet har på många håll J D Salingers ”Catcher in the rye” (”Räddaren i nöden”) plockats bort, ty Holden Caulfield är en privilegierad vit yngling och man vill skona minoritetsstudenterna. Men just därför att han inte är lik dem vill de läsa romanen. De är nyfikna på denna andra värld och gillar att få en inblick i Holdens tankar och ängslan.