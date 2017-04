Det var Kreml som startade upptrappningen i Syrien-kriget

Det är stödet från Ryssland som räddat Assad-regimen kvar vid makten i Syrien. Foto: Alexei Druzhinin / TT

Det var på morgonen den 4 april som den senaste attacken med kemiska stridsmedel ägde rum i Syrien. Ett 70-tal personer dog, kvävda till döds av giftig gas. Många av dem var barn.

Det vi vet om attacken är att människor har dött av andningssvårigheter. Rapporterna talar om att nervgasen sarin har använts, men bekräftelser saknas ännu.

Assad-regimen förnekar helt att den ligger bakom attacken, och dess allierade Ryssland hävdar att orsaken är att regimens styrkor bombade ett av rebellernas ammunitionslager, som visade sig innehålla stridsgas.

Ingen av dessa dementier förtjänar tilltro av den enkla anledningen att attacken inte är en enskild incident utan en i raden av många. Kemvapenattackerna är en tragisk följetång i det syriska inbördeskriget. Alla rapporterade incidenter finns listade på Wikipedia. Antalet är idag uppe i 65.

Eftersom källäget inte är det bästa är det möjligt att några av dessa inte har inträffat och att några av dem kan ha utförts av någon rebellgrupp istället för regimen. Men med hänsyn taget till dessa brister i underlaget framstår det ändå som häpnadsväckande att så många attacker har kunnat genomföras utan att omvärlden har reagerat starkare.

Samtidigt ska det också sägas att källäget i vissa delar är mycket bra. Både Human Rights Watch och FN har genomfört noggranna undersökningar och slagit fast att kemvapenattacker har genomförts.

Anledningen till att Assad-regimen pekats ut som ansvarig för nästan alla attacker är att många av dem har skett från luften. Det är bara regimen som har tillgång till helikoptrar och flygplan. Exempelvis har helikoptrar släppt tunnbomber (på engelska barrel bombs). När dessa har exploderat har det stigit upp en grön rök. Därefter har en lättigenkännlig lukt av klor spridit sig. Attacker som dessa har även filmats och lagts ut på Youtube.

Att regimen har utfört attacker med kemvapen torde därför i dagsläget vara ställt utom rimligt tvivel. Men varför har den kunnat göra detta utan starkare reaktioner från omvärlden?

Redan i inledningen av kriget förklarade den dåvarande amerikanska presidenten Barack Obama att om Assad-regimen skulle använda sina kemvapen skulle den ha överskridit en ”röd linje”. Detta menade Obama skulle försätta konflikten i ett helt annat läge.

Ett år senare i augusti 2013 genomfördes den stora attacken med saringas mot Ghouta med flera hundra dödsfall.

Den röda linjen hade därmed definitivt överskridits och Obama ställdes inför valet att fullfölja sitt hot eller att vika undan. Tyvärr valde han det senare. Istället för att agera resolut och försäkra sig om stöd hos kongressens ledare och sin närmast allierade Storbritannien, skickade han ut en mer eller mindre öppen fråga och bad dem besluta åt honom. Dåvarande brittiske premiärministern David Cameron följde samma linje och bad underhuset rösta om saken. Det blev nej. Utan stöd från Storbritannien var det omöjligt för Obama att få kongressen med på ett ingripande mot Assad-regimen, och därmed föll allt.

FN stod i vanlig ordning handlingsförlamat på grund av att Ryssland blockerade alla förslag om militära ingripanden mot Assad-regimen.

Istället fick världssamfundet nöja sig med en FN-resolution som krävde att Syrien överlämnade sina kemvapen för destruktion under ledning av OPCW (Organisation for the prohibition of chemical weapons). Detta skedde också men det som överlämnades var bara kemvapen i det som kallas kategori 1 och som omfattar de allra farligaste vapnen. Klorgas ingår inte i denna kategori.

Därefter har en sotr mängd attacker med kemvapen utförts. De flesta med just klorgas. Det nya denna gång är att det verkar som att sarin har använts. Tydligen överlämnade regimen inte hela sitt lager.

Kriget i Syrien är osedvanligt grymt. Ingen part ser ut att vinna och på ena sidan finns islamistiska extremister och på den andra en regim som attackerar civilbefolkningen med kemiska stridsmedel. Fram tills nattens amerikanska ingripande har västvärlden valt att följa en linje som går ut på att inte intervenera. Argumentet har varit att interventioner bara har förvärrat saken. Men hur väl har icke-interventionslinjen lyckats när kemiska stridsmedel plötsligt används som vilket vapen som helst?

STEFAN OLSSON är fil dr i statsvetenskap och tidigare bland annat analytiker vid Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI).