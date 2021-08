Skådespelaren Åke Lundqvist har gått bort, 85 år gammal. Han var ett unikum och del av ensemblen på Kulturhuset Stadsteatern under nästan ett halvt sekel, från 1973 till sin död. Han var det som man på engelska kallar "an actor's actor": en aktör som ständigt, men utan later, lyser på scenen, och till synes utan ansträngning skapar stor konst. Någon som gör också en biroll till ett centrum. En person som använder sin djupa kunskap om scenkonsten och publikkommunikation för att förmedla detaljer, subtila lager på lager av erfarenhet – och som älskas och beundras av sina kollegor.