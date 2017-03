"Det"-trailern slår tittarrekord

Bill Skarsgård spelar skräckclownen Pennywise i filmen "Det". Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Trailern för den kommande skräckfilmen "Det", med Bill Skarsgård i rollen som skräckclownen Pennywise, sågs 197 miljoner gånger under ett dygn.

Det är 38 miljoner fler tittningar än "The fate of the furious"-trailern genererade under premiärdygnet i december i fjol och därmed nytt rekord, skriver The Hollywood Reporter.

Filmen är regisserad av Andres Mischietti och handlar, likt Stephen Kings bok med samma namn och miniserien från 1990, om hur en grupp unga vänner letar efter ett antal mystiskt försvunna barn i den lilla staden Derry i Maine.