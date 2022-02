Det symboliska värdet av en våldtäkt i London

I februari 1941 skickade Virginia Woolf in det som skulle bli hennes sista bokmanuskript till Hogarth Press. Hon hade börjat skriva på texten tre år tidigare under arbetsrubriken ”Pointz Hall” och ville då att det skulle bli ett samhällsengagerat verk: ”’I’ rejected: ’We’ substituted”, står det i en dagboksanteckning från april 1938. Under arbetets gång bröt andra världskriget ut och Woolf ändrade titeln till ”Between the acts”.