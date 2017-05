EU-domstolen i Luxemburg. Grande Salle, den stora förhandlingssalen Foto: Peter Hoelstad

Financial Times redogör i en längre artikel för hoten mot de regelverk som är själva grundstenen för frihandelssystemet (Arbitration on trial: the US and UK’s fear of the supranational).

I svensk debatt är det ISDS-systemet som stått i fokus för attacker från vänstern bl a på Aftonbladets ledarsida. Det är en vänsterpopulistisk debatt som i USA och Storbritannien kompletteras av en högernationalistisk kritik.

ISDS (Investor-state dispute settlement) är en tvistlösningsmekanism inom internationell rätt som ger investerare (företag) rätt till rättsliga processer gentemot regeringar. I ISDS-systemet har Stockholms handleskammares skiljedomsinstitut spelat en viktig roll.

För internationella investeringar är detta en viktig och betydelsefull ordning.

Utan en grundläggande, principbunden ordning för frihandeln kommer den i längden att skadas.

EUs domstol European Court of Justice är tillsammans med världshandelsorganisationen WTOs tvistelösningssystem nu utsatt för hårt tryck från stora ekonomier som USA och Storbritannien. För svenska företag är detta ett sannolikt allt större problem och ett uttryck för den växande protektionismen. Då kan stora och starka ekonomier diskriminera företag från små ekonomier.

Samma fenomen håller på att utvecklas på det internationella företagsskatteområdet. Även här är det små länder som Sverige som kommer i kläm.

EUs domstol har länge varit en nagel i ögat på brittiska högernationalister. Hur Brexit-förhandlingarna ska slutföras utan att det finns en gemensam rättsordning för de ekonomiska relationerna är svårt att se.

Den inhemska svenska debatten spelar inte någon större roll i detta globala perspektiv, men det är givetvis djupt skadligt för svenska företag och svenska jobb att denna frihandelsfientlighet finns också på hemmaplan.

Ett globalt frihandelssystem som baseras på den starkes rätt kommer på sikt att undergräva frihandeln. Detta är Donald Trumps enda riktigt fasta politiska föreställning, nämligen tanken att USA ska utnyttja sin ekonomiska makt för att på ett orättmätigt sätt gynna inhemska företag och missgynna företag i andra länder. Nu senast är det en bagatell i handelsrelationen mellan USA och USAs största handelspartner, Kanada, som utlöst Vita husets ilska.

Det sägs nu att frihandelsavtalet NAFTA mellan USA, Kanada och Mexiko kommer att överleva. Kanske det. Men innan man vet att det är så kommer det att föras förhandlingar som knappast kommer att stärka frihandelns sak.

Inom EU drivs också en populistisk argumentation främst mot ISDS vilket bl a ledde till att EUs frihandelsavtal med Kanada försenades på grund av vänsterpopulististiskt agerande i en av de belgiska regionerna.

Frihandeln och därmed tillväxt, jobb och välstånd lever farligt i denna nya värld där de populistiska krafterna till höger och vänster agerar med destruktiv kraft.