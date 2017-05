Det som oundvikligen ligger på bordet

Befinner mig på resande fot just nu, och samlar intryck från andra delar av världen. Har landat idag i Singapore, men tillbringade först ett drygt dygn i London där det just nu analyseras tal av Theresa May för fullt, och de konsekvenser hennes inslagna politiska väg kommer att få.

Inne på anrika bokhandeln Hatchards på Picadilly låg böcker om May på samma bord som dem om och av företrädaren Thatcher. Tillsammans med mycket annat läsgodis tog jag med mig det särutgivna utdraget ”On Europe”, ur Thatchers ”Statecraft” (2002) som argumenterar för den hållning somliga av brexit-förespråkarna intagit. Diskussionen om vägval för Europas framtid ligger nu på oundvikligt på bordet, så det är läge att fundera igenom alternativen.

Hemma i Sverige har många vardagssamtal de senaste veckorna kretsat kring Dan Josefssons starka dokumentär om det så kallade Kevinfallet. Om denna flersidade tragedi skriver jag söndagskrönikan idag.

Den annars så närvarande och pockande frågan om integration gav vi perspektiv på i helgens ledarintervju, då den norska sociologiprofessorn Grete Brochmann som lett två stora offentliga utredningar om invandring och välfärdssystem, intervjuades av Per Gudmundson. Viktiga frågor, vuxna svar. Och nyttigt med andras perspektiv.

På det temat fortsätter vi under vår nya vinjett Vykortet att bjuda in sådana som kan ge oss perspektiv från andra delar av världen. I fredags skrev Olle Wästberg om den mest kände svensken utomlands (gissa!), och häromveckan gjorde Nicklas Lundblad på Google comeback på ledarsidan med hisnande perspektiv från en mediekonferens i Berlin. Och veckan dessförinnan berättade tech-vd:n Claudia Olsson hur en förlamad man kunnat köra racerbil – inte i tanken, utan på riktigt, med hjälp av densamma.

Mer läsgodis från veckan bjuder våra kolumnister på. Mauricio Rojas skriver om den marxistiska frälsningsläran som en gång fick honom att överge demokratiska ideal. Aurore Belfrage hjälper oss att dra slutsatser för egen del efter vad som i veckan visat sig vara tidernas största cyberattack. Inger Enkvist går hårt åt universitetens undfallenhet i försvaret för riktig forskning.

Och på tal om forskning undrar Ivar Arpi varför gravida kvinnor möts av råd och information som inte bygger på vetenskaplig grund. Ja, det kan man gott fundera på. Det vore trist ifall svaret är att gravida kvinnor inte anses vuxna nog att själva göra informerade val. Vi avvaktar med spänning ifall det kommer något svar.