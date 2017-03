"Det som inte dödar oss" får premiär 2018

David Lagercrantz bok "Det som inte dödar oss" dyker upp på bioduken nästa år. Arkivbild. Foto: Maja Suslin/TT

Stieg Larssons romanfigurer Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist ska upp på vita duken igen.

Filmbolaget Sony har gett grönt ljus till en filmatisering av "Det som inte dödar oss", den David Lagercrantz-skrivna fjärde delen i "Millennium"-serien.

"Det känns fantastiskt roligt, särskilt när den görs av ett så begåvat gäng och med en sådan oerhörd omsorg av varje liten detalj", hälsar David Lagercrantz i ett pressmeddelande.

Regissören Fede Alvarez ("Don't breathe", "Evil dead") kommer att ställa sig bakom kameran, men ingen av skådespelarna från den David Fincher-regisserade filmen "The girl with the dragon tattoo" från 2011 återvänder.

Alvarez har även skrivit manus tillsammans med Steven Knight ("Peaky blinders", "Taboo") och Jay Basu ("Monsters: Dark continent").

Lagercrantz uppföljare till "Det som inte dödar oss" ges ut i höst.