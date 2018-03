Alma är Finlands stora pophopp och det smarrigaste från Finland sedan lakrits och Fazers mjölkchoklad. Hon har redan placerats på BBC:s ärofyllda lista Sound of 2018, spelat på Way Out West och hyllats av inflytelserika internationella musikbloggar. Hon har över fem miljoner lyssnare per månad på Spotify – den största hitten har strömmats över 74 miljoner gånger.

Det är inte svårt att förstå varför. Alma är Finlands svar på Zara Larsson – en sångerska med röstresurser som Adele eller Rihanna men med 90-talists självklara feministiska jagbryrmiginte-attityd.