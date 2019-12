Det har blivit föremål för många skämt under veckan – att Eskil Erlandsson under rättegången där han står åtalad för sexuellt ofredande har försvarat sig med att han lider av den så kallade vikingasjukan. När han har masserat händerna på grund av bindvävssjukdomen ska den tidigare centerpartistiske riksdagsledamoten ofrivilligt ha berört kvinnorna. ”Svart komik”, konstaterade Leif GW Persson i TV4:s Brottsjournalen.

Men det mest slående med denna rättegång är ändå att den alls äger rum. Hade det hänt före metoo? Att en man tafsar en kvinna på låren har visserligen länge betraktats som fel, men samtidigt som något man inte nödvändigtvis ordar så mycket om, eller anmäler (även om det finns tidigare fall). Den inställningen existerar för övrigt fortfarande: ”Med all respekt för dessa tre kvinnor, och det obehag de känt. Men är detta verkligen något som en åklagare bör föra till domstol?” skrev Erlandssons partikamrat Staffan Danielsson på Twitter. Erlandssons försvar har ifrågasatt om beteendet verkligen ska anses vara brottsligt.