Förlorade berättelser utövar naturligtvis sin oemotståndliga lockelse och skapar ett mytologiskt skimmer kring de stora upphovsmännens – och någon enstaka kvinnas – orealiserade drömmar och visioner. Ingmar Bergman har en radda ogjorda filmer som vilar i Stiftelsen Ingmar Bergmans arkiv, i Mai Zetterlings arkiv finns ett antal ofilmade manus, bland dessa ”The woman who cleaned the world” (baserad på Maja Ekelöfs ”Rapport från en skurhink”). Det ligger i skapandets natur att mängder av kreativa idéer och mer eller mindre geniala infall hamnar i permanentarkivet.

Men kanske listan ändå toppas av det manus med potential för ett cineastiskt möte av galaktiska mått mellan 1900-talets surrealistiska stjärnor: konstnären Salvador Dalí och komikern Harpo Marx. Genom en trio kreatörer – författarna Josh Frank och Tim Heidecker och tecknaren Manuela Pertega – har Dalís vilt surrealistiska berättelse fått nytt liv som tecknad serieroman. ”Giraffes on horseback salad: The strangest movie ever made” (Quirk Books). I huvudrollerna: Bröderna Marx.