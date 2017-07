Monument över ett misslyckande Foto: Frank Augstein

På socialdemokratins dag i Almedalen skrev jag en krönika för Arbetsmarknadsnytt som utgick från det faktum att det socialdemokratiska partiet saknar en jobbpolitik för de unga.

Jag började med att peka på det faktum att ”mycket av inte minst socialdemokratisk politik har varit inriktad på att söka stöd från de äldre, inte minst från pensionärer. Att beskattningen av den arbetsföra befolkningen är en viktig faktor för jobbskapandet har därvid helt fallit bort i den socialdemokratiska argumentationen. Man har i stället fokuserat på en omfördelningspolitik från de yrkesaktiva till dem som lämnat arbetskraften. Detta genomskådas.”

Att Alliansen har exakt samma problem hör till bilden.

Samma dag som Arbetsmarknadsnytt publicerade min artikel fanns det i Aftonbladet en artikel på samma tema.

”Den traditionella väljarbasen har inte längre förtroende för Socialdemokraterna. Allra tydligast märks detta bland unga väljare.”

Den artikeln var signerad av tre företrädare för det socialdemokratiska studentförbundet.

Tro inte att detta politiska tomrum detta svek mot de unga endast är ett svenskt fenomen.

I The Economist skriver Bagehot-kolumnisten om hur det konservativa partiet glömt bort de unga som nu i stället lockas av labourledaren Jeremy Corbyns löften trots att de borde inse att han i verkligheten bara har elände att erbjuda dem.

Krönikan är en temperamentsfull uppgörelse med dagens brittiska samhälle och den politiska oförmågan att börja hantera dess uppenbara problem och inte minst att skapa förutsättningar för de unga.

Brandkatastrofen i Grenfell Tower står nu som ett skrämmande monument över ett illa fungerande samhälle och över politiker som inte har intresse eller förmåga att söka hantera problemen.

I stället har man kastat ut landet i en politisk framtid som Economist-kolumnisten beskriver så här:

The most likely outcome is that Britain will add an experiment with hardcore socialism to its experiment with Brexit.

Toryregeringens misslyckande kommer mest sannolikt att leda till att landet får uppleva en period med hårdhänt socialism som komplement till Brexit-experimentet.