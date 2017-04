SvDs ledare idag analyserar hans retorik Foto: Jonas Ekströmer

En för demokratins trovärdighet farlig politisk retorik beskrivs med stor exakthet i SvDs ledare idag:

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Till intet förpliktigande ord, som bara används för effekten i stunden utan något som helst krav på sig att efterlevas konsekvent.

Ledaren beskriver Ardalan Shekarabis tal på s-kongressen igår.

Annons X

Världsmästare i denna beklämmande gren är dock just nu utan tvekan USAs president Donald Trump.

Igår samlade han ett stort antal storbolagsdirektörer och han förklarade efter mötet att nu skulle det hända saker med det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA (USA, Kanada, Mexico).

Trump sa om NAFTA:

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

“It’s been a disaster from the day it was devised and we’ll have some very pleasant surprises for you on that one, I can tell you.”

De församlade direktörerna vet att Trump ljög.

NAFTA har inte varit någon katastrof utan avtalet har varit av stor, positiv betydelse för de tre länderna. Wall Street Journal har också avslöjat att administrationens agenda ingalunda innehåller några dramatiska ändringsförslag utan den ”trevliga överraskning” som aviseras handlar om marginella förändringar.

Man kan vinna val på en fullständigt oseriös agenda.

Stefan Löfven siktar nu på att ta efter Donald Trump.

Beklämmande.