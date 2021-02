När taxichaufförer tipsar om lovande aktier på börsen är det hög tid att sälja hela innehavet. Så sa man förr. Alla småspekulanter, som är pyramidspelets bottenskikt, kommer nästan alltid in för sent, när kraschen är nära förestående. Vad man säger i dag vet jag inte, men börsens all time high mitt under brinnande pandemi stämmer till eftertanke, särskilt som kören i de sociala medierna framstår som ett stormöte i Taxichaufförernas Riksförbund. Nokia! Gamestop! Silver!

De tunga börshajarna från förr tvingas nu orientera som i ett stirrigt sillstim, vilket förstås är ganska sevärt, och en air av demokrati kan inte förnekas, men det hela har ändå något hotfullt över sig. Snabbheten är svindlande och eftersom världens finansmarknader är intimt sammanlänkade kan global panik spridas på ett ögonblick. Efter Asienkrisen på 1990-talet var begreppet finansiell smitta på allas läppar; senare började centralbankerna studera smittspridningsmodeller från forskning om sexuellt överförbara sjukdomar.