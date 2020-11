Det torde inte ha undgått någon tidningsläsare att universiteten inte längre är vad de brukade vara. Universitet brukade erbjuda en miljö för intensiv intellektuell utveckling och kontakt med nya idéer. Så är inte längre alltid fallet. Här ska vi se på trender i USA som vi är på väg att införa också i Sverige, men som vi borde bromsa.

Greg Lukianoff är författare till ”Freedom from speech”, ”Unlearning liberty” och har tillsammans med Jonathan Haidt skrivit ”The coddling of the American mind”, en uppmärksammad bok som studerar dagens ungdomsgeneration ur psykologisk synpunkt. Tesen i den sistnämnda boken är att unga är annorlunda än tidigare generationer bland annat därför att de växt upp med sociala medier och blivit starkt beroende av vad andra tycker.