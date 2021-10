Jag minns precis var jag var och hur det kändes första gången. Det var på våren 1996. En knappt tonårig jag, spinkig i för stora jeans, var på studentmottagning i en tjusig villa i Lund. När den lokala dj-legenden som stod för underhållningen började scratcha fram textraden ”We used to be number ten” och sedan lät det skumpiga beatet dåna ut över vita mössor på dansgolvet var jag tvungen att rusa fram och fråga vad det var som lät så bra.