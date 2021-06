”Det krävs mod att begränsa försäkringarna”

Rapporten ”Varför privata sjukvårdsförsäkringar?” från European Observatory on Health Systems and Polices samt WHO som vi nyligen gett ut på svenska visar att det behövs en stram reglering av privata sjukvårdsförsäkringar. Annars kommer försäkringarna att utgöra ett hot mot principen om vård efter behov. Svensk Försäkrings Eva Erlandsson skriver i en replik på vår debattartikel om behovet av en hårdare reglering av privata sjukvårdsförsäkringar, att debatten inte borde handla om försäkringarna eftersom de i Sverige står för mindre än 1 procent av sjukvårdsutgifterna. Vi håller med om att privata sjukvårds­försäkringarna inte är det största problemet i vården. Men de förvärrar det verkliga problemet – att vi steg för steg är på väg från en behovsstyrd till en efterfrågestyrd vård.