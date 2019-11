Det är roligt att köra bil. Öppna dörren, in i sätet, justera för 162 centimeter bilförare, trycka på knappar, klicka i bältet, ställa in backspegeln och motor igång. Riktningsvisare, se över axeln och gaspedal ned.

I stadstrafiken krävs framåtlutat lugn. Blickfång och periferi i samma stund. Närvaro och strategi för filbyten och smarta väger till slutmål på samma gång. Bilen lyder, växlarna trillar i och foten ner genom gaspedalen förvandlar kraft till acceleration. Det är så tankens seger över materian känns.