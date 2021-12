Den hetaste inbjudan som går att få i New York just nu är inte till en adress downtown där en kvinna roterar i luften med hjälp av en takkrok fäst i håret. Istället sker den mest avancerade sociala övningen mellan vuxna sedan några veckor under en 29-meters blåval som hänger i taket på Museum of National History på västra sidan parken.

Där, i den stora entréhallen, lotsar föräldrar sina barn mellan fem och elva till vaccin-båsen där vänliga sjuksköterskor med ansiktsvisir och dubbla masker försöker göra det lilla sticket så snabbt och odramatiskt det går. Med ett färgglatt plåster som avslutning. Medan barnen är stoiskt tysta eller skriker rakt ut hälsar grannar och bekanta på varandra, eller bara ler i medlidsam solidaritet.