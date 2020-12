I september publicerade The Guardian en artikel med rubriken ”A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?”. För att visa vad tekniken kan göra hade det textgenererande dataprogrammet GPT-3 fått uppgiften att producera en artikel som ska övertyga läsarna om att tidningsskrivande maskiner inte är något att oroa sig för.

Med artikeln finns det två lätt insedda fel. För det första talar artikeln enbart om den teknologiska utvecklingen i emotionella termer: är du rädd? Vi lever i ett mobbarnas paradigm där den som är rädd alltid har fel. Kallar du din debattmotståndare rädd behövs inga argument. Den som är rädd har förlorat på förhand.