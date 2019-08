De har känt varandra sedan mellanstadiet och har delat livets upp- och nedgångar. Nu gestaltar Matias Varela och Gustaf Skarsgård journalistduon Schibbye Persson i filmen 438 dagar.

Gustaf Skarsgård rättar till kepsen innan han sjunker ner i en skinnfåtölj på ett kontor på Drottninggatan. I soffan bredvid dricker Matias Varela en hastig klunk kaffe och vänder ner mobiltelefonen mot bordet. De är två av våra största skådespelare idag, inte minst med sina internationella framgångar. Och de är bästa vänner.

– Som små bodde vi till och med hos varandra ibland, som man gör när man är barn och bästisar, säger Gustaf och skrattar.

Det var just den tighta vänskapen som blev anledningen till att regissören Jesper Ganslandt ville att de skulle spela journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson som fängslades i Etiopien 2011 i bioaktuella 438 dagar – filmatiseringen av boken med samma namn.

– Det har varit fantastiskt att jobba ihop, särskilt med ett sådant källmaterial. Och den stora fördelen att jobba med sin bästis är att jag inte kan lura Matias, han ser igenom mig på en halv sekund. Jag försökte verkligen leva mig in i de situationerna vi skildrar och det hjälpte att ha bästa kompisen från verkliga livet bredvid. Han kan syna mig, säger Gustaf.

De senaste åren har de båda slagit igenom stort internationellt. Matias har spelat i amerikanska actionfilmen Point break, hyllade Narcos på Netflix och under hösten spelar han in Raised by wolves – en av världens största produktioner för HBO. Gustaf har de senaste åren blivit omtalad för sina roller i HBO-succéerna Vikings och Westworld och syns snart i Netflixserien Cursed.

– Jag ser det inte som att jag har en karriär som gått uppåt, jag ser det som ett 30-årigt traskande, både i livet och yrkeslivet, säger Gustaf.

– Det har funnits perioder i mitt liv när jag har sett på min karriär, mitt liv och andras liv mycket mer ur den aspekten – att det är ett vertikalt klättrande där den som kommer högst upp vinner. Det perspektivet är förödande. Jag har identifierat mig alldeles för mycket med mitt ego tidigare. Och det har inte burit någon form av frukt mer än snabb bekräftelse, fortsätter han.

Matias vänder upp mobilen från bordet. Att han i intervjuandets stund väntar sin andra son vilken dag som helst förklarar agerandet.

– Min första son föddes för drygt tre år sedan, bara dagar efter att jag kom hem från inspelningen av Assassin’s creed. Känslig som jag är valde jag att låta föräldraskapet ta över. Med samma energi som i de roller jag gestaltat gick jag in för att vara pappa. Jag mådde så bra av det. Det kan verka logiskt, men jag upplever att det finns alltför många pappor som skiter i det i vår bransch, de får inte ihop det. För mig är det tvärtom. Att bli pappa har hjälpt mig att hitta ett sätt att förhålla mig till yrket, säger Matias.

Den första tiden med familjen innebar att Matias tackade nej till en roll. Sedan ekade tystnaden. Länge. Till slut fick han ta jobb som flyttgubbe för att kunna betala räkningarna.

– Jag skulle ljuga om det inte fanns dagar då jag tyckte synd om mig själv. Jag var helt övertygad om att det var över, att jag aldrig skulle få någon mer roll. Samtidigt kändes det rätt. Det bästa som har hänt mig är att jag träffade Daniella och att vi nu har barn. När jobben kom kände jag en annan typ av tacksamhet och lugn. Mitt yrke är inte allt.

Gustaf lutar sig bakåt i fåtöljen.

– Jag har inte fått barn än, men jag fick bli vuxen på ett annat sätt. Jag höll på att gå under i självdestruktivitet, vilket gjorde att jag fick vända om min skuta på det viset. Nu jobbar jag dagligen med att hitta självkänslan, oberoende av yttre faktorer och bekräftelse, säger han.

Att värja sig från att bli påverkad av yttre bekräftelse i en bransch där allt syns och som det snackas om mycket måste vara som att ta sig ur en lejongrop.

– Ja, det är svårt. Jag har fått så mycket bekräftelse i den här branschen sedan jag var ung och att kombinera det med en ung hjärna, ett missbruk, stort ego och en dålig självkänsla är inte optimalt. Jag kände länge att jag inte var värdig bekräftelsen jag fick, så jag överkompenserade med självförakt och skam, säger Gustaf och minns tillbaka till 2007, när han fick en Guldbagge för bästa manliga huvudroll:

– Jag upplevde en väldig tomhet efteråt och jag blev inte gladare. Det var dessutom under de mest förvirrade perioderna i mitt liv, så jag ser ingen korrelation med min framgång och mitt själsliga mående. Jag är jättetacksam över att jag fått komma fram till det, vilket jag har gjort den hårda, självdestruktiva vägen.

Kompisar och kollegor, har det aldrig funnits konkurrens mellan er?

– Så länge du är fången i ditt ego finns det alltid ett jämförande, för det är så egot fungerar. Genom åren har vi peppat varandra, jämfört oss med varandra, speglat oss mot varandra, tävlat mot varandra och vi har backat varandra. Men när det väl har kommit till kritan har vi alltid funnits för varandra, säger Gustaf.

– Ärligt talat har jag inte riktigt kunnat jämföra mig med mina vänner i branschen eftersom jag inte är av samma etnicitet. Det är inte förrän rätt nyligen som jag kan göra anspråk på svenska roller, säger Matias, som bland annat spelar en stor roll i TV4-serien Fartblinda i höst.

Hur har ni behållit er vänskap?

– Vi har inte gett upp varandra när det varit svårt. Och vi har inte svikit varandra på ett fundamentalt sätt. Däremot har man alltid en bristande självtillit och den har jag projicerat på Matias vid svaga tillfällen. Det tycker jag är en form av svek, säger Gustaf.

Två fritidsintressen som förenar dem är träning och matlagning.

– Vi har varit en del av varandras matbord ända sedan vi var tonåringar. Gustaf kommer från en stor familj där mat har varit en central del av livet. Likaså jag. Vi gillar att äta mat ute och att laga mat, lyckligtvis gillar våra tjejer det också, säger Matias.

– Alla pengar jag tjänar går åt till att resa och att äta god mat, med folk jag tycker om. Vi kan inte ta med oss några saker när vi dör, men erfarenheterna klingar vidare. Jag tror verkligen det. Jag har aldrig ångrat en krona som jag spenderat på resa eller mat. Aldrig. Har jag ångrat dyra skor som jag använt en gång? Eh, ja, säger Gustaf.

De försöker ses så ofta de kan, vilket inte är så enkelt när utlandsjobben tar tid, men det är betydligt lättare nu när de båda valt att bo kvar i Stockholm.

– Jag flyttade till LA i samband med inspelningen av Westworld. Det var första gången jag trivdes där. Naturen är fantastisk, det är mångkulturellt och det finns många trevliga människor. Men jag vill inte vara där i jobbsökande syfte. Att räkna med 99 avslag på 100 är något jag är färdig med. Det är inte bra för min själ, min självbild eller mitt enträgna försök att inte definiera mig själv utifrån det vertikala klättrandet. Men om jag är där för ett konkret jobb, absolut!

För Matias är resandet och boendet en familjefråga.

– Jag har precis fått ett utlandsjobb som tar mig långt hemifrån under en längre tid, där det dessutom finns möjlighet – eller risk – att det blir många år. Det är så klart fantastiskt, men det är ett beslut jag måste ta tillsammans med min sambo, så vi får se om det blir någon flytt.

Det går mot kväll och Gustaf ska möta upp flickvännen för en middag på stan innan det bär av till London för inspelningen av Cursed. För Matias väntar en lugn kväll med familjen, som några dagar efter att denna intervju gjordes utökades till fyra.

Gustaf Skarsgård Ålder: 38 år.

Familj: Flickvännen Caroline Sjöström.

Bor: Stockholm.

Yrke: Skådespelare.

Aktuell: I rollen som Martin Schibbye i filmen 438 dagar.