Det här vet vi om händelsen i London

Polis på plats i närheten av Finsbury Park. Foto: Tim Ireland/AP

• En skåpbil körde på fotgängare som precis hade lämnat bönestunden i en moské i Finsbury Park i norra London strax efter midnatt lokal tid.

• En man är död. Enligt polisen dog han på platsen.

• Åtta skadade människor har förts till sjukhus och flera andra har fått vård på plats för mindre skador, enligt Londons ambulanstjänst.

• En 48-årig man som körde skåpbilen har gripits, enligt polisen. Förbipasserande lyckades stoppa mannen på plats.

• Premiärminister Theresa May säger att polisen utreder händelsen som ett möjligt terrordåd. Händelsen utreds av brittisk antiterrorpolis. May kommer att hålla ett krismöte senare under morgonen.

• Polisen har ännu inte uttalat sig om huruvida man misstänker att det handlar om en terrorattack.

• Storbritanniens muslimska råd säger att det rör sig om en medveten attack mot muslimer. På platsen fanns många människor eftersom en bönestund precis hade avslutats i den närliggande moskén.