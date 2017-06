Det här händer om Tory vinner valet

Säkerhetsfrågor – ”Enough is enough”

Foto: Andrew Matthews/AP

Efter terrorattackerna i London och Manchester höll premiärminister Theresa May ett tal, vilket en del brittiska kommentatorer försöker benämna som “enough is enough-talet”. “Det ska bli slut på det här nu”, lovade May. Hon vill bland annat utöka övervakningen av britternas nätanvändning.

Ett kontroversiellt förslag är att förbjuda kryptering. Hon vill också komma åt terroristernas “safe space” och i sitt tal utanför 10 Downing Street sade Theresa May att det kan innebära fler militäraktioner i Irak och Syrien för att stoppa IS.